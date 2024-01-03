فئة المبدعين.. عمر كمال يعلن حصوله على الجنسية الإماراتية

أعرب المطرب عمر كمال عن سعادته بعد حصوله على منحة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 10 سنوات عن فئة المبدعين.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة يعلن فيها حصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 5 سنوات، معلقًا: “شكرا لبلدي الثاني دولة الإمارات الحبيبة على منحي الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات عن فئة المبدعين”.

ونشر المطرب عمر كمال فيديو عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام” يتحدث فيه عن الغربة والشباب الذي يقرر السفر من أجل تحقيق أحلامه.

وأكد عمر كمال، فى الفيديو الذى نشره عبر صفحته من إحدى لقاءاته التلفزيونية، أن الغربة لها ثمن، والذي يقدم على هذه الخطوة هو فقط الذي يقوم بدفع الثمن.





وقال: “الناس مش بتشوف غير الفلوس اللى بترجع بيها أو العربية أو الشقة، لكن مش بتشوف إنت دفعت أد أيه قصاد ده كله”.

وشارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له مؤخرًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وظهر عمر كمال في الصورة من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه مناسك العمرة، معلقاً: "الحمد لله".

ومع بداية أحداث غزة وتوقف معظم الأنشطة الترفيهية والفنية داخل مصر تضامنا مع أهالى غزة، قام عمر كمال بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، أكد فيها أنه مستمر فى إحياء الأفراح لكونه ملتزما بعقود كثيرة ولديه عمالة توفر دخلاً لـ40 أسرة.