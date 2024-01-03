يارب يكون مبسوط|أول تعليق من ابنة أسامة أنور عكاشة بعد طرح فيلم الإسكندراني

وجهت ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة رسالة للمخرج خالد يوسف بعد إخراجه لفيلم “الإسكندراني” وطرحه فى دور العرض السينمائية وهو كان من تأليف والدها منذ ما يقارب ل 50 عامًا.

وكتبت ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، “ماكنش بس الحلم الكبير اللي ماشافهوش بيتحقق في حياته، كان خطوة مهمة في مشروعه الكبير اللي سخر فكره وحياته لاستكماله على مدار عمره”.

وأضافت، «المصري الإسكندراني الحقيقي، هويته وانتماءه، الهوية الإسكندرانية المخلطة من أيام الكوزموبوليتان، لكن فرضت خلطتها هي في النهاية وللابد وهتفضل مصرية خالصة وصميمة رغم طلتها ع البحر المتوسط وهيفضل الطعم ده».

ووجهت نسرين عكاشة الشكر إلى المخرج خالد يوسف قائلة: "شكري وامتناني لأستاذ خالد يوسف.. شكراً ليك على حاجات كتير أبسطهم الاهداء لروح ابويا ..شكراً للمبدعين أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله وحسين فهمي، شكرا لكل فرد شارك في إخراج مشروع أبويا وحلمه للنور، وشكر لكل رد فعل جالي".

وأختتمت حديثها ، قائلة: “أتمنى وأتوقع أشوف المزيد مع نزول الفيلم لدور العرض بعد بكرة إن شاء الله، بابا حبيبي مش عارفة سامع وشايف ولا إيه بس أكيد حاسس بكل حاجة، ويا رب تكون مبسوط، بإذن الله تكون مبسوط”.

واحتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء أمس، بأحد مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهما.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.