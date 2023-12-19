عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يطرح البرومو الرسمي الأول لفيلم الإسكندراني.. فيديو

صدى البلد

طرح الفنان أحمد العوضي البرومو الرسمي الأول لأحدث أفلامه “الإسكندراني” الذى من المقرر أن يطرح شهر يناير القادم من عام 2024 ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكتب أحمد العوضي على البرومو، معلقًا: “بكر الإسكندراني حضر.. إحنا بتوع كله ولا يا ولا”.

txt

ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي لهذا السبب |شاهد

txt

ضمن أفلام رأس السنة.. تعرف على موعد طرح "الإسكندراني" بالسينما

txt

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

txt

الحاجة دي تتعب نفسية أي راجل.. ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

ونشر الفنان أحمد العوضي خلال الأيام القادمة ، البوستر الرسمي لفيلم الإسكندراني، الذي يلعب بطولته، والمقرر عرضه قريبًا فى دور العرض السينمائية .

ونشر أحمد العوضي على حسابه الرسمي إنستجرام بوستر الفيلم، معلقًا: بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله ، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج.

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده ، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله.. "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديم شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

 

أبطال فيلم الإسكندراني موعد طرح فيلم الإسكندراني أحمد العوضى البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

قرار عاجل من الأهلي بشأن المشاركة في كأس الرابطة

موضوعات متعلقة

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل حالة خاصة |شاهد

غادة عبدالرازق تبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها صيد العقارب

ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي لهذا السبب |شاهد

لو جوزي مريض إيدز هموته| تصريح صادم من غادة عبدالرازق ..فيديو

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

كأنى في متحف مفتوح |إلهام شاهين تتغزل بشوارع موناكو.. صور

مواقف كوميدية بين شيري عادل وعمر الشناوي في برومو مسلسل الوصفة السحرية..صور

ترشيحاتنا

انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان

السيسي يتلقى اتصالا من نظيره الجنوب أفريقي للتهنئة بفوزه بولاية رئاسية جديدة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المتهم: أمه خلته ينظف الشقة واتخنق من لسانها فأجهز عليها بسلاح المنزل

نتنياهو يلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره خلال اشتباكات اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ب 4 ملايين جنيه..مي فاروق تثير الجدل بإطلالتها خلال حفل ليلة أم كلثوم

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ