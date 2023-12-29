بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته بتكريمه فى مهرجان الدير جيست لعام 2023 عن دوره فى مسلسل حضرة العمدة الذى عرض فى ماراثون رمضان الماضي.

وقال الفنان أحمد رزق فى تصريحات لـ"صدي البلد": أنه كان متوقع النجاح الذى حققه المسلسل لأنه يناقش عدة مواضيع هامة.

وظهر نجل أحمد رزق لأول مرة من خلال كاميرا صدى البلد ، وقال أنه ليس لديه ميول فنية حتى الآن.

وعن أعماله القادمة ، قال أحمد رزق أنه حاليًا استأنف تصوير مسلسل بيت الرفاعي وسيشارك به فى ماراثون رمضان القادم.

ومسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

تجسد الفنانة روبي خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.