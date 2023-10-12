الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

تصدر أسم الفنان أحمد رزق تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد فقدان وزنة بشكل ملحوظ وادعاء البعض بأنه خضع لعمليات تجميل خلال الأشهر الماضية.

احمد رزق

هل خضع أحمد رزق لعمليات تجميل؟

كشف الفنان أحمد رزق عن سر فقدان وزنه بعد أن لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة حيث تكهن البعض بأنه قد يكون خضع لعملية تكميم للمعدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، قال أحمد رزق " أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".

وتابع أحمد رزق لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".

أخر أعمال الفنان أحمد رزق

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد رزق هو مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تجسد الفنانة روبي خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.

احمد رزق

مسلسل حرب الجبالى

كشف الفنان أحمد رزق عن اللمسات النهائية المستجدة من مسلسل حرب الجبالى المكون من 45 حلقة، حيث أن تولى المطرب "بهاء سلطان" غناء تتر مسلسله الجديد الذى قد أنتهى من تسجيله خلال الأيام المنقضية مشيرًا، بأنه يحمل التتر نفس الإسم وهى من كلمات جمال بخيت وألحان وليد سعد ومن المقرر عرضه على أحدى القنوات الفضائية والمنصات الرقمية الإلكترونيه قريبًا.

وأوضح رزق بأن العمل أوشك على الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساچ ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون انقطاع للمخرج محمد أسامه منذ أن بدأ تصوير هذا العمل خلال الأشهر الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل لافتًا، بأن يجرى الآن تجهيز البرومو الرسمى للعمل استعداداً للترويج لعرضه قريبًا.

وأعرب رزق عن سر سعادته وسروره بالتعاون مع المطرب بهاء سلطان على توصيلة رسالة يحيطها حكم الحياة بطريقة غير معتاد تقديمها، لكى تلمس كلمات الأغنية القلوب بطائر ينشر المشاعر لإظهار مشاقة وتعب شهور في تصوير هذا العمل للظهور إلى النور والذى يراهن عليه بقوة حين عرضه.