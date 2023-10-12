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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

صدى البلد

أطلقت اليوم مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، عضوا التحالف  الوطني للعمل الأهلي  التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.


يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة  شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية
وفي  السياق  ذاته،  دعي  التحالف  الوطني للعمل  الأهلي  التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة مؤكداً على مواصلة  جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق  وإرسال  المزيد  من المساعدات الإنسانية  بكافة  أشكالها  حتى تحسن الأوضاع.
 

وكان الرئيس عبد  الفتاح  السيسي، قد وجه بتقديم  الدعم  الفوري  والإغاثة  الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر  فى  إطار  دعم  وتضامن  مصر تجاه  الشعب  الفلسطيني  الشقيق  لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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