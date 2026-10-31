أحمد شوبير يثير الجدل بشأن إمام عاشور ومحمد هاني ويكشف موقفه من بيعهما

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأوضاع داخل النادي الأهلي، في ظل الجدل المثار حول مستقبل المدير الفني حسين عموتة، والانتقادات التي يتعرض لها عدد من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته التلفزيونية، أنه لا يرغب في الانسياق وراء الروايات غير الرسمية بشأن ما يحدث داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يفضل تصديق الرواية الرسمية للنادي، التي تؤكد وجود دعم ومساندة حقيقية للمدير الفني.

وأبدى شوبير اندهاشه من حجم الانتقادات والحملة التي يتعرض لها عموتة، متسائلًا عن أسباب الهجوم على إمام عاشور ومحمد هاني، وانضمام زيزو إلى قائمة اللاعبين الذين يتعرضون للانتقادات، في الوقت الذي أشار فيه إلى اختلاف حجم ردود الفعل تجاه ياسر إبراهيم.

وتطرق الإعلامي إلى موقف إمام عاشور ومحمد هاني من منتخب مصر، موضحًا أن الثنائي موجود في قائمة المنتخب لمباراتي مالاوي، متسائلًا عن جدوى تصعيد العقوبات ضد اللاعبين، ومعتبرًا أن فكرة الاستغناء عنهما أو بيعهما قد تجعل اللاعب يشعر بعدم الاستقرار داخل النادي.

كما طرح شوبير تساؤلات بشأن الإصرار على رحيل المدرب المغربي حسين عموتة، رغم اختلاف وجهات النظر حول مستواه، قائلًا: «ما سر الإصرار على رحيل حسين عموتة؟ ومن سيكون مكانه؟ أم تعطى لعموتة الثقة من أجل احتمالات الفوز على بيراميدز؟».

وأشار إلى أن بعض الأصوات التي تطالب حاليًا برحيل عموتة سبق أن طالبت برحيل السويسري مارسيل كولر، لافتًا إلى أن بعض الآراء تغيرت أيضًا تجاه مدربين آخرين، ومن بينهم توروب، بعدما كانت هناك انتقادات سابقة لتجاربهم.

واختتم شوبير حديثه بطرح تساؤلات حول اختلاف المواقف من الأجهزة الفنية واللاعبين داخل الأهلي، في ظل الجدل المتزايد بشأن مستقبل عموتة، ومدى استمرار الدعم المقدم له خلال المرحلة المقبلة.