عمرو الحديدي: محمد عبدالله يستطيع اللعب على حساب زيزو.. وأين محلل أداء الأهلي؟

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يمتلك وفرة في اللاعبين، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة في أكثر من بطولة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العناصر الشابة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الأهلي عنده وفرة من اللاعبين، والمنافسة على الدوري والكونفدرالية شيء طبيعي، عكس الزمالك الذي يعاني من أزمات بسبب إيقاف القيد، وعليه التركيز في بطولة عن الأخرى".

وأضاف: "أين محلل أداء الأهلي؟ وفين شغله في الكرات الثابتة؟ كان موجود سعيد النحاس مع كولر وموسيماني، وكان عامل شغل كويس، والبعض استصغر سنه ورحل".

وتابع نجم الأهلي السابق: "محمد عبدالله يستطيع اللعب على حساب زيزو لو أخد فرصة".

وواصل الحديدي: "شخصية لاعيبة الأهلي هتظهر في مباراة مودرن سبورت، وهيكون عموتة أمام خيارات في كيفية اختيار التشكيل الأفضل للمباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أمين بن هاشم مع مودرن عنده استقرار وحقق نتائج جيدة، وهو مدرب مغربي أيضًا".