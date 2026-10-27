خالد الغندور يكشف أزمة جديدة تخص كريم الدبيس في الأهلي

أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلات عبر حسابه علي فيسبوك بشأن كثرة الإصابات التي يتعرض لها كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأمر يثير تحفظات لدى الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل استعدادات المارد الأحمر للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد تأهله إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة، بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 2-1 في أوغندا، ليتأهل إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالمسابقة المحلية.