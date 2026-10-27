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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعلامي: الأهلي محتاج 11 راجل في الملعب.. مش 11 مارادونا وميسي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث الإعلامي محمد فارس عن أداء لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة دعم اللاعبين الذين يقدمون أقصى ما لديهم داخل الملعب، حتى لو كانت إمكانياتهم أقل من غيرهم، مشددًا على أن الروح القتالية والإخلاص لقميص النادي يجب أن يكونا المعيار الأساسي في تقييم اللاعبين.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك لاعبين لا يمتلكون شعبية جماهيرية كبيرة، مثل طاهر محمد طاهر، بينما يرى أن عودة أفشة إلى مستواه الذي قدمه في عام 2020 تبدو صعبة، لكنه شدد على أن القضية الأهم تتعلق بما ينتظره الجمهور من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن أكثر ما أثار غضب الجماهير في الفترة الماضية هو وجود لاعبين يعتمدون على أسمائهم، وآخرين يقصرون في حق النادي، فضلًا عن تعامل بعض اللاعبين مع الأهلي وكأنه مجرد مصدر للأموال، مؤكدًا أن المطلوب هو تقدير قيمة القميص وبذل أقصى جهد ممكن داخل الملعب.

وأضاف أن اللاعب الذي يحصل على فرصة ويقدم كل ما لديه وفقًا لإمكانياته وقدراته يستحق الإشادة والدعم، لأن ذلك يبعث برسالة إلى بقية اللاعبين بأن الاجتهاد والروح القتالية هما أساس الحصول على مساندة الجماهير.

وأشار فارس إلى أن اللاعب الذي يقدم 60% من إمكانياته يستحق الدعم أكثر من لاعب يمتلك إمكانيات تصل إلى 90%، لكنه لا يقدم سوى 10% منها، مؤكدًا أن العطاء داخل الملعب يجب أن يتقدم على الأسماء والقدرات النظرية.

وأشاد الإعلامي بأداء حسين الشحات في المباراة الأخيرة، بعدما سجل هدفين، لافتًا إلى مجهوده الكبير رغم تقدمه في السن، مشيرًا إلى أنه كان يعود إلى منطقة جزاء الأهلي للمساهمة في الواجبات الدفاعية، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، الروح التي يحتاج إليها الفريق في المرحلة الحالية.

كما تحدث عن طاهر محمد طاهر وأفشة، مؤكدًا أنهما حاولا تقديم أداء جيد طوال المباراة، في إطار حديثه عن أهمية الاجتهاد واستغلال الفرص المتاحة للاعبين.

وشدد فارس على ضرورة أن يواصل حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، البناء على ما قدمه الفريق، وألا يعود إلى نقطة الصفر في المباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، مطالبًا بمنح الأولوية للاعبين الأكثر رغبة في المشاركة وإثبات أنفسهم، والذين يدركون قيمة الفرصة التي يحصلون عليها.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يحتاج إلى 11 لاعبًا من طراز مارادونا أو ميسي، بقدر حاجته إلى 11 لاعبًا يقاتلون من أجل الفريق، مستعيدًا الهتاف الجماهيري الشهير: «11 راجل في الملعب»، ومؤكدًا دعمه لأي لاعب يظهر الرجولة والإخلاص داخل المستطيل الأخضر.

محمد فارس الأهلي طاهر محمد طاهر أفشة

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