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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يستفسر عن أسباب تكرار إصابات كريم الدبيس في الأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استفسار الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن أسباب تكرار إصابات كريم الدبيس، لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية، في ظل تحفظاته على وضع اللاعب داخل الفريق.

وأوضح الغندور، عبر برنامج «ستاد المحور»، أن عموتة لا يشعر بالرضا تجاه كثرة الإصابات التي تعرض لها الدبيس مؤخرًا، خاصة أن تكرار غيابه يؤثر على فرص الاستفادة من إمكاناته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى خلال الفترة الحالية إلى إعادة ترتيب أوراق الفريق، وتحديد العناصر التي يحتاج إليها، وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل جاهزية اللاعبين واستمرار مشاركتهم من الأمور المهمة في حسابات المدير الفني.

خالد الغندور الحسين عموتة الأهلي كريم الدبيس

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