قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل
هونر تكتسح سوق أندرويد في 2026.. سلسلة Magic 9 تهزم جميع المنافسين
أنباء عن مقتل قيادي بارز بفيلق القدس الإيراني و4 خبراء عسكريين في غارة باليمن
‏ترامب: نكن كل الاحترام للشعب الليبي وتضحياته في القتال ضد داعش
دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة
أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي
جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الجانب النفسي وراء تكرار إصابات محمود جهاد مع الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

سلط الإعلامي خالد الغندور الضوء على الجانب النفسي وراء تكرار إصابات محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل الأزمات التي لاحقت اللاعب خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة في المباريات.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: الجانب النفسي وراء تكرار إصابات محمود جهاد مع الزمالك.


و يذكر ان حرص محمود جهاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقة إصاباته الأخيرة، والرد على الانتقادات التي تعرض لها، مؤكدًا أن الجهازين الفني والطبي لم يقصرا معه، وأنه يواصل العمل من أجل العودة ومساعدة الفريق.

وكتب محمود جهاد عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «حابب أوضح حاجة للناس وخاصة جمهور الزمالك الكبير، أولا الإصابات دي نصيب من عند ربنا، وأنا دايمًا بشتغل مهما حصل ومش زعلان ولا بتأثر، ومش لازم أطلع أقول أنا بعمل إيه، لأن ده الطبيعي وده شغلي».


وأضاف: «اللي حصل النهارده طبيعي يحصل بعد فترة غياب سنة كاملة، وأنا تمام مفيش إصابة زي الأول ولا حاجة، كلها حاجات طبيعية تحصل والحمد لله هفضل مكمل، وثقتي في ربنا أكبر من أي حاجة».

وتابع لاعب الزمالك: «أنا مش بخاف على نفسي أو مكسل أدي للنادي الكبير اللي أنا أشرف إني ألبس التيشيرت بتاعه، بالعكس ربنا وحده اللي عارف أنا بعمل إيه ومش خايف خالص، بس ببقى حريص شوية لأن أول مرة تحصل لي إصابات كده».

وأشاد محمود جهاد بدور الجهازين الفني والطبي في التعامل معه، قائلا: «الجهاز الفني والجهاز الطبي الناس كلها ماحدش قصر معايا، الناس كلها بتساعدني بأقصى حاجة عندها».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تقبله النقد الفني، مع رفضه السخرية من الإصابات، قائلًا: «النقد الفني طبيعي وبيبقى مقبول وبيعلّم الواحد، لكن التريقة والأسف على حاجة بإيد ربنا دي تفاهة وجهل، لأن كل حاجة من عند ربنا».

وأكد اللاعب أنه حرص على توضيح موقفه لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل هذه الأمور منذ ارتدائه قميص الفريق.

خالد الغندور تكرار إصابات محمود جهاد الزمالك اصابه محمود جهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: بروتوكول تعاون للكشف الطبي على 1000 محاربة سرطان

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد