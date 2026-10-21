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محمود جهاد يرد على مُنتقديه: إصاباتي «نصيب من عند ربنا» والجهاز الفني والطبي لم يقصر معي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود جهاد يرد على مُنتقديه: إصاباتي «نصيب من عند ربنا» والجهاز الفني والطبي لم يقصر معي

محمود جهاد
محمود جهاد
سارة عبد الله

حرص محمود جهاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حقيقة إصاباته الأخيرة، والرد على الانتقادات التي تعرض لها، مؤكدًا أن الجهازين الفني والطبي لم يقصرا معه، وأنه يواصل العمل من أجل العودة ومساعدة الفريق.

وكتب محمود جهاد عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «حابب أوضح حاجة للناس وخاصة جمهور الزمالك الكبير، أولًا الإصابات دي نصيب من عند ربنا، وأنا دايمًا بشتغل مهما حصل ومش زعلان ولا بتأثر، ومش لازم أطلع أقول أنا بعمل إيه، لأن ده الطبيعي وده شغلي».

وأضاف: «اللي حصل النهارده طبيعي يحصل بعد فترة غياب سنة كاملة، وأنا تمام مفيش إصابة زي الأول ولا حاجة، كلها حاجات طبيعية تحصل والحمد لله هفضل مكمل، وثقتي في ربنا أكبر من أي حاجة».

وتابع لاعب الزمالك: «أنا مش بخاف على نفسي أو مكسل أدي للنادي الكبير اللي أنا أشرف إني ألبس التيشيرت بتاعه، بالعكس ربنا وحده اللي عارف أنا بعمل إيه ومش خايف خالص، بس ببقى حريص شوية لأن أول مرة تحصل لي إصابات كده».

وأشاد محمود جهاد بدور الجهازين الفني والطبي في التعامل معه، قائلًا: «الجهاز الفني والجهاز الطبي الناس كلها ماحدش قصر معايا، الناس كلها بتساعدني بأقصى حاجة عندها».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تقبله النقد الفني، مع رفضه السخرية من الإصابات، قائلًا: «النقد الفني طبيعي وبيبقى مقبول وبيعلّم الواحد، لكن التريقة والأسف على حاجة بإيد ربنا دي تفاهة وجهل، لأن كل حاجة من عند ربنا».

وأكد اللاعب أنه حرص على توضيح موقفه لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل هذه الأمور منذ ارتدائه قميص الفريق.

الزمالك محمود جهاد جمهور الزمالك

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