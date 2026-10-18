محمود جهاد يقترب من تشكيل الزمالك الأساسي أمام بترول أسيوط والجيش الرواندي

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن محمود جهاد، لاعب وسط نادي الزمالك، يقترب من دخول التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة بترول أسيوط، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومباراة الإياب أمام الجيش الرواندي، في ظل رغبة معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في إعادة التوازن لمنطقة وسط الملعب.

وأوضحت دينا خلال تصريحتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن تفكير الجهاز الفني يأتي في الاعتماد على محمود جهاد كبديل مباشر لأحمد ربيع، بعد تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم الخيارات المتاحة في خط الوسط.

وواجه أحمد ربيع انتقادات جماهيرية وفنية عقب ظهوره بمستوى متراجع على الصعيد الدفاعي خلال مواجهة الجيش الرواندي، الأمر الذي قد يمنح محمود جهاد فرصة المشاركة أساسيًا في المباراتين المقبلتين، حال استمرار قناعة معتمد جمال بقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.