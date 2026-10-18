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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جديد في الزمالك.. عودة من رواندا وقرار صارم ضد منسي ومصير غامض لـ الزناتي

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تشهد أروقة نادي الزمالك عددًا من التطورات المهمة على المستويين الفني والإداري، في ظل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة بترول أسيوط، إلى جانب تحركات لاسترداد مستحقات مالية تخص النادي، واقتراب حسم ملف تعيين حسام الزناتي في منصب جديد داخل القلعة البيضاء.

الزمالك يخوض تدريباته في الجيم برواندا قبل العودة إلى القاهرة

خاض لاعبو الزمالك تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية «الجيم» في رواندا، ضمن برنامج الفريق خلال فترة وجود البعثة هناك، على أن تغادر البعثة فجر اليوم متجهة إلى القاهرة، وتصل غدًا الأحد، بعد تعذر توفير طائرة خاصة لعودتها.

وفي إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة، حجزت إدارة الزمالك أحد الفنادق في منطقة برج العرب، تمهيدًا لتوجه البعثة إليه فور وصولها من رواندا، من أجل الاستعداد لمباراة بترول أسيوط، في ظل رغبة الجهاز الفني في توفير أجواء مناسبة للاعبين قبل اللقاء.

موقف محمد إسماعيل من مباراة بترول أسيوط

على الصعيد الفني، يواصل محمد إسماعيل تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وسط اتجاه داخل الجهاز الفني لمنحه مزيدًا من الراحة وعدم المجازفة بإشراكه في مواجهة بترول أسيوط.

ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على اكتمال تعافي اللاعب قبل عودته إلى المشاركة في المباريات، وتجنب تفاقم الإصابة نتيجة التعجل في الدفع به، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا لتطور حالته ومدى جاهزيته البدنية.

4 ملايين و600 ألف جنيه جديدة في طريقها إلى خزينة الزمالك

وفي ملف آخر، يترقب نادي الزمالك استرداد مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه من 7 موظفين سابقين بالنادي، على أن يتم إيداع المبلغ في حساب النادي خلال الأيام المقبلة، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الملف.

وبإضافة المبلغ الجديد، من المنتظر أن يصل إجمالي الأموال التي جرى ردها إلى خزينة الزمالك إلى نحو 10 ملايين جنيه، فيما لا تزال التحقيقات المتعلقة بالوقائع المالية محل الفحص مستمرة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الملفات المالية المرتبطة بالنادي، وسط مساعٍ لاستعادة الأموال محل المطالبات، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة بشأن 

الوقائع التي تخضع للتحقيق.

حسين لبيب يحسم ملف تعيين حسام الزناتي

وعلى المستوى الإداري، بات ملف تعيين حسام الزناتي في يد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بعد تباين وجهات النظر داخل مجلس الإدارة بشأن إتمام التعيين.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن رئيس النادي يتولى حاليًا مسؤولية حسم الملف، مع ترقب الإعلان الرسمي عن تعيين الزناتي خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يتضح الموقف النهائي خلال الفترة القريبة، في ظل سعي إدارة الزمالك إلى حسم الملفات الإدارية العالقة، بالتزامن مع الاستعدادات الفنية للمباريات المقبلة.

وتبقى عودة البعثة من رواندا، وحالة محمد إسماعيل، وتطورات الملف المالي، إلى جانب حسم منصب حسام الزناتي، أبرز الملفات التي تترقب جماهير الزمالك اتضاح تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

تحويل ناصر منسي للتحقيق .. وايقافه 
قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحالة ناصر منسي، مهاجم الفريق، للتحقيق، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق، الذي سيخضع له اللاعب عقب عودة بعثة الفريق من رواندا غدًا الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقدم عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مذكرة إلى الشؤون القانونية بنادي الزمالك بشأن الواقعة، تمهيدًا للتحقيق مع اللاعب. 

نادي الزمالك الزمالك بترول أسيوط حسام الزناتي معتمد جمال

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