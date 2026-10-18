قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب ترامب يدعو فرنسا لوقف جنون الاحتجاجات.. وعلى إيران إعادة بناء برنامجهم النووي
التحالف: سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران واستشهاد طاقمها
مباريات القمة لها طابع خاص.. «دويدار»: الزمالك هو «كابوس حقيقي» الأهلي .. والمنافس الأقوى له
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 18-10-2026
اليوم .. دعوى ضد محمد صلاح لصالح مُحامٍ بسبب الأتعاب
إعلامية تكشف: محمد إسماعيل سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة الزمالك إلى القاهرة
دعاء تحصين النفس وأهل البيت من كل شر.. ردده قبل الخروج من المنزل
لاندروفر ديفندر 110 2026 بقوة تصل لـ 300 حصان
عاجل .. وزير الدفاع الكندي: قتلى وجرحى في حادث وقع بقاعدة عسكرية بمقاطعة «ألبرتا»
محمد عمارة يكشف أبرز مشاكل الأهلي الفنية تحت قيادة عموتة .. ماذا قال؟
نائب الرئيس الأمريكي: هناك «احتمال» لترشحي للرئاسة عام 2028
رئيس قسم البطولة .. إعلامية: «زيزو» أكثر لاعب في الجيل الحالي مشاركة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية تكشف: محمد إسماعيل سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة الزمالك إلى القاهرة

محمد اسماعيل
محمد اسماعيل
رباب الهواري

يخضع محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية وأشعة دقيقة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد حجم الإصابة التي تعرّض لها في الركبة، إلى جانب معرفة مدة غيابه المُحتملة عن الملاعب.

وكشفت الإعلامية دينا سليم، خلال تصريحاتها ببرنامج «ستاد المحور»، أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة فور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة، والمقرر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وذلك للوقوف على تفاصيل الإصابة وتحديد الخطوات المقبلة في التعامل معها.

تحديد البرنامج العلاجي لمحمد إسماعيل

وأوضحت دينا سليم أن الفحوصات والأشعة التي سيخضع لها مدافع الزمالك تستهدف تحديد طبيعة الإصابة بصورة دقيقة، ومعرفة مدى احتياجه إلى مواصلة العلاج، أو الخضوع لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة المقبلة، وفقًا لنتائج الفحوصات والتشخيص الطبي النهائي.

وتترقب الأجهزة الفنية والطبية بنادي الزمالك نتائج الأشعة، من أجل تحديد موقف اللاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل أهمية الاطمئنان على حالته قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بعودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحوصات الطبية في تحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قد يحتاج إليه محمد إسماعيل، بما يتناسب مع طبيعة الإصابة ومدى استجابته للعلاج، مع تجنب التسرع في عودته إلى الملاعب قبل اكتمال جاهزيته.

مؤشرات أولية مطمئنة بشأن إصابة مدافع الزمالك

واختتمت دينا سليم تصريحاتها بالإشارة إلى أن المؤشرات الأولية بشأن إصابة محمد إسماعيل تبدو مطمئنة، وهو ما يمنح جماهير الزمالك بعض التفاؤل بشأن حالة اللاعب.

ومع ذلك، يبقى الموقف النهائي لمدافع الفريق الأبيض مرتبطًا بنتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي سيخضع لها عقب العودة إلى القاهرة، إذ ستحدد هذه النتائج طبيعة الإصابة بشكل أكثر دقة، والمدة التي يحتاج إليها اللاعب للتعافي والعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وتنتظر جماهير الزمالك الإعلان عن التفاصيل النهائية لحالة محمد إسماعيل، في ظل أهمية جاهزية عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب تفاقم الإصابات

محمد إسماعيل اخبار الرياضة أخبار الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

سعر انبوبة الغاز اليوم

سعر انبوبة الغاز اليوم

ترشيحاتنا

ارشيفية

كاتب صحفي: احترام الدستور ومستقبل الحكم في مصر جوهر رسائل الرئيس السيسي الأخيرة

ارشيفية

عماد الدين حسين: جلسة البرلمان تبحث إجراءات الدعم المصري للسعودية.. والمهمة دفاعية

ارشيفية

هشام الحلبي: مصر ستدعم السعودية دفاعيًا لمواجهة التهديدات الممتدة في المنطقة

بالصور

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد