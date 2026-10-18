إعلامية تكشف: محمد إسماعيل سيخضع لفحوصات طبية بعد عودة الزمالك إلى القاهرة

يخضع محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية وأشعة دقيقة عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتحديد حجم الإصابة التي تعرّض لها في الركبة، إلى جانب معرفة مدة غيابه المُحتملة عن الملاعب.

وكشفت الإعلامية دينا سليم، خلال تصريحاتها ببرنامج «ستاد المحور»، أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة فور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة، والمقرر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وذلك للوقوف على تفاصيل الإصابة وتحديد الخطوات المقبلة في التعامل معها.

تحديد البرنامج العلاجي لمحمد إسماعيل

وأوضحت دينا سليم أن الفحوصات والأشعة التي سيخضع لها مدافع الزمالك تستهدف تحديد طبيعة الإصابة بصورة دقيقة، ومعرفة مدى احتياجه إلى مواصلة العلاج، أو الخضوع لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة المقبلة، وفقًا لنتائج الفحوصات والتشخيص الطبي النهائي.

وتترقب الأجهزة الفنية والطبية بنادي الزمالك نتائج الأشعة، من أجل تحديد موقف اللاعب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل أهمية الاطمئنان على حالته قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بعودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحوصات الطبية في تحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قد يحتاج إليه محمد إسماعيل، بما يتناسب مع طبيعة الإصابة ومدى استجابته للعلاج، مع تجنب التسرع في عودته إلى الملاعب قبل اكتمال جاهزيته.

مؤشرات أولية مطمئنة بشأن إصابة مدافع الزمالك

واختتمت دينا سليم تصريحاتها بالإشارة إلى أن المؤشرات الأولية بشأن إصابة محمد إسماعيل تبدو مطمئنة، وهو ما يمنح جماهير الزمالك بعض التفاؤل بشأن حالة اللاعب.

ومع ذلك، يبقى الموقف النهائي لمدافع الفريق الأبيض مرتبطًا بنتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي سيخضع لها عقب العودة إلى القاهرة، إذ ستحدد هذه النتائج طبيعة الإصابة بشكل أكثر دقة، والمدة التي يحتاج إليها اللاعب للتعافي والعودة إلى المشاركة مع الفريق.

وتنتظر جماهير الزمالك الإعلان عن التفاصيل النهائية لحالة محمد إسماعيل، في ظل أهمية جاهزية عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب تفاقم الإصابات