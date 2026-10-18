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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بترول اسيوط

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يوم، عقب العودة إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد خوض مواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر تتوجه بعثة الزمالك إلى مدينة الإسكندرية صباح يوم الإثنين، للدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، حيث يكتفي الفريق بخوض مران واحد قبل اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بترول أسيوط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي.

تقام الزمالك ضد بترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط تطلعات جماهير الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية خلال مشواره في المسابقة المحلية.

معتمد جمال الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك

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