بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وصلت إلى القاهرة منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من رواندا عقب خوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بترول أسيوط المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.