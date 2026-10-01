مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بطريق قفط – القصير بقنا

لقي شخص سودانى الجنسية مصرعه، فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي قفط- القصير، بنطاق محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص سوداني الجنسية، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها على الطريق الصحراوي الشرقي الرابط بين قفط والقصير.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى قفط التخصصي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، ومتابعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



