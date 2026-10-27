رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار

تواصل إدارة شرطة نيويورك إجراءات إبرام عقد مع شركة الاستخبارات الإسرائيلية «كوجنيت» (Cognyte)، بقيمة تقارب 750 ألف دولار، لشراء نظام مراقبة متطور، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الصفقة في ظل مواقف رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني المنتقدة لإسرائيل.

وبحسب ما أورده الإعلام الإسرائيلي، تسعى الشرطة إلى شراء نظام «فالكونت» (FalconT)، القادر على محاكاة أبراج الاتصالات الخلوية وتحديد مواقع الهواتف المحمولة وتتبعها، مع إمكانية تثبيته على المركبات والطائرات المسيّرة أو إخفائه داخل حقيبة ظهر.

ويُقترح أن يمتد العقد لمدة ثلاث سنوات، دون طرح مناقصة، فيما أكد مكتب مامداني أنه يراجع العقد المقترح، قائلاً: «نحن بصدد دراسة العقد».

ولم يعلن مكتب رئيس البلدية، حتى الآن، موقفًا نهائيًا من الصفقة أو ما إذا كانت ستُستكمل في صورتها الحالية.