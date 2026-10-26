السفير عاطف سالم: إسرائيل حاليا دولة منبوذة ومنقسمة داخليا بشكل كبير

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر لدى إسرائيل الأسبق، أن الانتخابات الإسرائيلية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تداعيات أحداث 7 أكتوبر والحروب التي خاضتها تل أبيب بعدها، مشيرا إلى الانقسام الداخلي الذي تشهده إسرائيل والمظاهرات المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية التعامل مع ملف المحتجزين وعدم إجراء تحقيق رسمي بشأن أحداث 7 أكتوبر.



وقال خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الانتخابات الإسرائيلية غدًا أهم انتخابات في تاريخ إسرائيل، بسبب أحداث 7 أكتوبر والحروب التي خاضتها تل أبيب بعد 7 أكتوبر».

وأضاف: «إسرائيل حاليا دولة منبوذة، ومنقسمة داخليا بشكل كبير، وإسرائيل تريد استفزاز إيران للعودة إلى الحرب، ودعم نتنياهو من ترامب أمر إيجابي جدا».

وأوضح أن ائتلاف نتنياهو ما زال يؤيده، لأنه لديه حرفية شيطانية في إدارة الأزمات، وهناك مظاهرات ضده أيضًا بسبب إساءة ملف المحتجزين وعدم إجراء تحقيق رسمي فيما جرى في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن لديه مشاكل كثيرة، وعندما لجأ إلى ترامب لتأييده فهو يمر بمشكلة.