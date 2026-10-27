قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم مواقف مامداني.. شرطة نيويورك تسعى لإبرام صفقة مع شركة استخبارات إسرائيلية بـ 750 ألف دولار
عيب توصلوا للمرحلة دي.. شبانة يهاجم إدارة الزمالك بعد 10 هزائم أمام الأهلي
داليا مصطفى من داخل المسجد النبوي: جيت صدفة.. ادعولي بقى أحج
التحالف: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
آخر تحديث.. سعر الدولار أمام الجينه اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء
«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
سعر ومواصفات ديبال S09 الكهربائية الجديدة في مصر
عم لامين يامال يهاجم نتائج الكرة الذهبية: لا أفهم كيف لم يفز بالجائزة
برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي
تعويذة النصر تثير الجدل.. ماذا ترك نتنياهو عند حائط المبكى قبل الانتخابات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد عبداللطيف: دوري أبطال أفريقيا أولوية الزمالك وعموتة سبب أزمة الأهلي

عموتة
عموتة
ميرنا محمود

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، في ظل خروج عدد من الأندية الكبيرة من المنافسة، مشددًا على أهمية حصد البطولة من الناحيتين الرياضية والمادية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الموسم الحالي هناك فرصة كبيرة للزمالك من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بسبب خروج الأندية الكبيرة من البطولة".

وأضاف: "التتويج بدوري الأبطال مهم جدًا، لأن العائد المادي كبير، بجانب أن الزمالك لم يتوج بها منذ فترة طويلة، وهي الأولوية بالنسبة لي عن الدوري".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الحديث عن الأهلي، قائلًا: "منصف بقرار وبنجديدة لم يقدما أي شيء مع الأهلي، والمشكلة الحالية في الأهلي هي حسين عموتة".

وعن أزمة أحمد فتوح، قال عبداللطيف: "أحمد فتوح المفروض يعقل ويركز، لأنه لاعب دولي وكبير، ولا أعرف سبب ما يفعله".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا صعوبتها على الفريق الأبيض، قائلًا: "مباراة المقاولون العرب صعبة على الزمالك، لأنه يمتلك لاعبين مميزين وجهازًا فنيًا جيدًا، وأصبح لا توجد مباراة مضمونة".

وليد صلاح عبداللطيف الزمالك دوري أبطال أفريقيا عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

حالة الطقس الأيام القادمة

حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين يتخطى ال 50 ألف جنيه

زيادة أكثر من 1000 جنيه.. الجنيه الذهب يتخطى الـ50 ألفا.. إلى أين وصلت الأسعار اليوم

محمود الخطيب ومحمد هاني وإمام عاشور

أكبر من مجرد استبعاد.. فتحي سند يعلق على موقف إمام عاشور ومحمد هاني مع الأهلي

الذهب يعود للارتفاع عالمياً اليوم الاثنين

بعد 3 أشهر من الهبوط.. الذهب يفاجئ الجميع ويقفز فوق 4000 دولار

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

احمد فتوح

الزمالك يحسم الجدل بشأن تحويل عقود لاعبين للنيابة والتجديد لـ أحمد فتوح

ترشيحاتنا

الحيوانات الخطرة

4 حالات بقانون الحيوانات الخطرة والكلاب تلزم مالكها بإخطار السلطات فورا

مجلس النواب

توطين صناعة مستلزمات المياه.. النواب يرسمون خريطة لتعظيم الاستثمارات وترشيد الإنفاق وحماية الموارد

الحد الأدنى للأجور

بعد حديث الحكومة عن زيادته لـ15 ألف جنيه.. هل القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد