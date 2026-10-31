قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر دبلوماسي : المحادثات بين أمريكا وإيران تستأنف اليوم السبت
ترامب يطالب دول الخليج الاستعداد لجولة قصيرة ومكثفة من الضربات ضد إيران
الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني
هل يجوز النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟.. الإفتاء: ينبغي مراعاة هذا الأمر
أخصائية نفسية تحذر الفتيات: الحب يعميكِ عن عيوب شريك حياتك.. واستمعي لنصيحة والدك قبل الزواج.. القرار يتطلب قدرا كبيرا من التروي والتفكير
هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى
لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان
النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى
أول تعليق أمريكي على أحداث المحكمة الدستورية في بولندا
أزمة فاركو تشتعل.. روايتان متناقضتان تكشفان كواليس رحيل محمد عطية بعد واقعة غرفة الملابس
الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي
أمريكا تكثف نقل أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر من ألمانيا لـ إسرائيل.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون تنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتوفير الإمكانيات الفنية وضبط استخدام التشفير

قانون تنظيم الاتصالات
قانون تنظيم الاتصالات
محمد الشعراوي

حدد قانون تنظيم الاتصالات مجموعة من الالتزامات الفنية والإدارية المفروضة على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكات المرخص بها.

توفير المتطلبات الفنية بالتزامن مع الخدمة

وبموجب المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات، يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، إلى جانب مستخدمي الخدمات، بالحصول على موافقة الجهات المعنية قبل استخدام أجهزة التشفير، باستثناء الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

كما يفرض القانون على كل مشغل أو مقدم خدمة توفير المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بتشغيلها، على أن تتوافر هذه الإمكانيات بالتزامن مع تقديم الخدمة.

بيانات دقيقة عن المستخدمين وعقوبات للمخالفين

وألزم القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن تسويق الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات على معاقبة المخالفين لأحكام المادة 64 بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات خدمة توفير المعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك القادمة.. 4 مواجهات مرتقبة محليا وأفريقيا.. الأبيض يبدأ نوفمبر بمباراة وادي دجلة

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيك الجزر

طريقة عمل كيك الجزر فى البيت.. وصفة هشة بمكونات بسيطة

البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري

البرتقال الأخضر أم البرتقالي؟.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

وصفات طبيعية لتقوية ونمو الشعر.. خطواتها بسيطة وآمنة

بالصور

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

هل تفهمي شخصية اللي قدامك بسرعة؟.. علامات تكشف موهبتك في قراءة لغة الجسد

لغة الجسد
لغة الجسد
لغة الجسد

حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.. راجع قراراتك قبل اتخاذ خطوات جديدة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد