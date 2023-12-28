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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتلزق فيكي ليه؟| حورية فرغلي توجه رسالة لأمينة خليل .. فيديو

صدى البلد

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها لم تكن تدرك أنها عندما تصرح بصلة القرابة التى تجمعها بالفنانة أمينة خليل أنها ستنزعج بهذا الشكل.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت الفنانة حورية فرغلي فى تصريحات تليفزيونية: “أمينة خليل أمها تبقي بنت خالة أمي ، ومشوفتهاش غير مرتين ومكنتش أعرف أن أنا مكنش ينفع أقول أن إحنا دمنا واحد أو أنا كدة بتلزق فيكي ، وهتلزق ليه ”.

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وأشارت حورية فرغلي ، قائلة: أنها حاولت التودد إلى الكثير من فنانات جيلها لكنها شعرت بأنها غير مرغوبة فى الوسط الفني بعد الحادث التى تعرضت له .

وأضافت حورية فرغلي ، قائلة: الوسط الفني اختلف تمامًا عن قبل لأنه أصبح يعتمد على الشللية بشكل كبير. 

وتصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على موقع جوجل خلال الأيام الماضية ، بعد أن نشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدثت فيه عن معاناتها وإحساسها الدائم بالوحدة بسبب عدم وجود أصداقاء ولا عائلة فى حياتها.

وقالت حورية فرغلي خلال مقطع الفيديو: "أنا قاعدة على الآى باد طول الوقت، مامى بتجيلى تزورنى، بروح لما أزورها، بروح أزور بابا وأخويا.. كمان رانيا صاحبتى بس مش بنتكلم طول الوقت.

واستكملت حورية فرغلي حديثها، قائلة: أنا مش عارفة الناس بتحسدني على ايه، أنا عندي 46 سنة، نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ومش عايزة أعيش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

كانت الفنانة حورية فرغلي شاركت مؤخرًا، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وشوقت جمهورها لعمل فني تشارك به فيلم “ديجافو”، وكتبت: “انتظروني من جديد بشكل جديد”.

حورية فرغلي أزمات حورية فرغلي امينة خليل فيلم ديجافو

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