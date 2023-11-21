عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متأثرة بحالتها.. ماذا قالت صفية العمري عن حورية فرغلي |فيديو

صدى البلد

أعربت الفنانة صفية العمري عن حبها لفنانة حورية فرغلي ، وأنها تأثرت جدًا بحالتها أثر الأزمة التى حدثت لها منذ سنوات.

وقالت صفية العمري فى تصريحات تليفزيونية: أنها تحب حورية فرغلي بشكل كبير ، وتحرص دائمًا على دعمها ، معلقة: أنا بحس أنى لازم أكون متواجدة بجانب أى إنسان فى أزمة ومش بالضرورة يكون فنان لأنه فى الأخر كلنا لازم نتشارك.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وعن إحتمالية خوضها أعمال جديدة الفترة القادمة ، قالت الفنانة صفية العمري: الفنان دائمًا موهبته تنمو ، لكن يجب أن يكون هناك عمل يحتوي على رسالة هامة تقدم بشكل محترم ومقنع لكي تقنع الجمهور.

القضية الفلسطينية

وعن أحداث القضية الفلسطينية، قالت الفنانة صفية العمري لأنها موجوعة بشكل كبير على شعب فلسطين وما يحدث لهما من قتل وعنف ، ولكن لا يمكن توقف الفن أو الهجوم على الفنانين الذي لم يتوقفوا عن العمل ، معلقة: "فى تدمير أخر فى الحياة وأن الأنسان محتاج الشغل لأن عنده مسؤليات مينفعش نظلمه".

txt

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

txt

ممثل إسرائيلي شهير يفجر بيتا في غزة ويدعم جيش الاحتلال.. شاهد

txt

لسه معرفناش مين قتل عصام الصياد.. صدقي صخر: فركش صوت وصورة

txt

30 واحد ماتوا من عيلته | انهيار مخرجة فلسطينية شهيرة .. خاص

وقالت صفية العمري فى تصريحات سابقة لها:"من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه  فأنا لست بعيدة بإرادتي".

وتابعت قائلة :" الأعمال الجيدة القيمة لم تعد متاحة في هذه الظروف، وأنا لست ممتنعة أو مقصرة ولكن منذ فترة طويلة تعرض علي أعمال مكررة، والجمهور يضعني في مكانة معينة، وأنا غير مستعدة أن أقدم لهم عملا لا يرضيهم أو دون المستوى، أو يشعرون أنني أقدم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون".

 

صفية العمرى اخبار صفية العمرى أزمات حورية فرغلي القضية الفلسطينية مشوار صفية العمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

صفقة الأهلي المحتملة.. أحمد حسن يعلن مفاجأة عن وجهة نجم فيوتشر

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

موضوعات متعلقة

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد.. تفاصيل

أبرز النجوم الحاضرين لحفل International Emmy Awards .. صور

ممثل إسرائيلي شهير يفجر بيتا في غزة ويدعم جيش الاحتلال.. شاهد

تامر عبدالمنعم يكشف أهمية دور الثقافة في الحملات الانتخابية

أحمد حاتم: خايف من الفشل لأعمالي القادمة

مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

إليسا: اكتشفت الانسجام بيني وبين شعب السعودية| فيديو

ترشيحاتنا

أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يشتبكون مع بن جفير

7.5 مليون يورو.. لماذا دفعت شاكيرا غرامة ضخمة بعد انفصالها عن بيكيه؟

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

حكم استخدام الرسوم والموسيقى في تعليم الأطفال.. رأي الشرع

منذ بداية الاعتداءات.. هيئة الموانئ: عبور 1269 شاحنة معونات بإجمالي 219 طنا إلى غزة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. فيديو يوثق مآسي تفطر القلوب للشعب الفلسطيني.. شاهد

فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ