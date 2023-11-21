متأثرة بحالتها.. ماذا قالت صفية العمري عن حورية فرغلي |فيديو

أعربت الفنانة صفية العمري عن حبها لفنانة حورية فرغلي ، وأنها تأثرت جدًا بحالتها أثر الأزمة التى حدثت لها منذ سنوات.

وقالت صفية العمري فى تصريحات تليفزيونية: أنها تحب حورية فرغلي بشكل كبير ، وتحرص دائمًا على دعمها ، معلقة: أنا بحس أنى لازم أكون متواجدة بجانب أى إنسان فى أزمة ومش بالضرورة يكون فنان لأنه فى الأخر كلنا لازم نتشارك.

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وعن إحتمالية خوضها أعمال جديدة الفترة القادمة ، قالت الفنانة صفية العمري: الفنان دائمًا موهبته تنمو ، لكن يجب أن يكون هناك عمل يحتوي على رسالة هامة تقدم بشكل محترم ومقنع لكي تقنع الجمهور.

القضية الفلسطينية

وعن أحداث القضية الفلسطينية، قالت الفنانة صفية العمري لأنها موجوعة بشكل كبير على شعب فلسطين وما يحدث لهما من قتل وعنف ، ولكن لا يمكن توقف الفن أو الهجوم على الفنانين الذي لم يتوقفوا عن العمل ، معلقة: "فى تدمير أخر فى الحياة وأن الأنسان محتاج الشغل لأن عنده مسؤليات مينفعش نظلمه".

وقالت صفية العمري فى تصريحات سابقة لها:"من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه فأنا لست بعيدة بإرادتي".

وتابعت قائلة :" الأعمال الجيدة القيمة لم تعد متاحة في هذه الظروف، وأنا لست ممتنعة أو مقصرة ولكن منذ فترة طويلة تعرض علي أعمال مكررة، والجمهور يضعني في مكانة معينة، وأنا غير مستعدة أن أقدم لهم عملا لا يرضيهم أو دون المستوى، أو يشعرون أنني أقدم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون".