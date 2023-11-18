لسه معرفناش مين قتل عصام الصياد.. صدقي صخر: فركش صوت وصورة

نشر الفنان صدقي صخر مجموعة من الصور فى أخر أيام كواليس مسلسل “صوت وصوة” بصحبة أبطال العمل ، الذى يعرض حاليًا ، ذلك من حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وعلق صدقي صخر ، قائلاً: فركش صوت وصورة ، ولسة معرفناش مين اللى قتل عصام الصياد.

وظهر الفنان صدقي صخر في حلقات مسلسل صوت وصورة في دور المحامي لطفي عبود الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية أبنه ولكن خلال الحلقات نري أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام.

ويتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة شاهد.

مسلسل ريفو

وحل الفنان صدقي صخر خلال الأيام الماضية ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم.



وكشف الفنان صدقي خلال الحلقة عن الكثير من أسرار وكواليس أعماله الأخيرة ومنها مسلسل ريفو، الذي يعتبره أنه وش السعد عليه فى الفترة الأخيرة والسبب فى ترشيحه لمسلسل صوت وصورة.



وتحدث صدقي خلال الحلقة عن كواليس انضمامه لفريق عمل ريفو، حيث قال إنه كان مرشحا لتقديم شخصية خطيب ركين سعد فى بداية الأمر وبعد عقد عدد من الجلسات مع المخرج والإنتاج وأمير عيد تم اختياري لتقديم شخصية مروان التى حققت نجاحا كبيرا ضمن أحداث المسلسل.