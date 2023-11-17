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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وش السعد عليا.. صدقي صخر يكشف سبب تغيير دوره في مسلسل ريفو

صدقي صخر
صدقي صخر

حل الفنان صدقي صخر ضيفا على الإعلامية إنجي علي، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم.

وكشف الفنان صدقي خلال الحلقة عن الكثير من أسرار وكواليس أعماله الأخيرة ومنها مسلسل ريفو، الذي يعتبره أنه وش السعد عليه فى الفترة الأخيرة والسبب فى ترشيحه لمسلسل صوت وصورة.

وتحدث صدقي خلال الحلقة عن كواليس انضمامه لفريق عمل ريفو، حيث قال إنه كان مرشحا لتقديم شخصية خطيب ركين سعد فى بداية الأمر وبعد عقد عدد من الجلسات مع المخرج والإنتاج وأمير عيد تم اختياري لتقديم شخصية مروان التى حققت نجاحا كبيرا ضمن أحداث المسلسل.

 

شخصية صدقي صخر فى صوت وصورة 

وظهر الفنان صدقي صخر في حلقات مسلسل صوت وصورة في دور المحامي لطفي عبود الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية أبنه ولكن خلال الحلقات نري أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام؟. 

 

مسلسل صوت وصورة 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch i

صدقي صخر ة إنجي على أسرار النجوم مسلسل ريفو صوت وصورة

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