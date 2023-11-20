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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. صفية العمرى ضيفة برنامج حبر سرى

صدى البلد

تحل الفنانة صفية العمري ضيفة على برنامج «حبر سري» ، الخميس المقبل الذي يذاع عبر شاشة القاهرة والناس.

ومن المفترض أن تكشف خلاله عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتها الخاصة والفنية خاصة بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة القاهرة والناس عن استضافة الفنانة صفية العمري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: «استنوا النجمة الكبيرة صفية العمري في حلقة مميزة من حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم الخميس 23 نوفمبر الساعة 10 مساء على القاهرة والناس.

يذكر ان اشتهرت صفية العمري بتقديم الأدوار الأرستقراطية، وقصص الهوانم، وأولاد الذوات، خاصة دوريها في مسلسل هوانم جاردن سيتي، ليالي الحلمية. 

قبل التحاقها بمجال التمثيل عملت صفية العمري في مجال الصحافة، واستمرت لمدة أسبوعين فقط.

 

تقدمت الفنانة صفية العمري بعدها لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم".

شاركت قبلها في عدد من الأفلام بأدوار صغيرة منها البنات لازم تتجوز، وامرأة للحب، ومسلسل القاهرة والناس والبحث عن فردوس. 

وعن اعتزال التمثيل في الفترة الحالية، قالت صفية العمريفي تصريحات سابقة لها:"من المستحيل بعد "ليالي الحلمية" و"أوبرا عايدة" و"الأيام" وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها، أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه  فأنا لست بعيدة بإرادتي".

وتابعت قائلة :" الأعمال الجيدة القيمة لم تعد متاحة في هذه الظروف، وأنا لست ممتنعة أو مقصرة ولكن منذ فترة طويلة تعرض علي أعمال مكررة، والجمهور يضعني في مكانة معينة، وأنا غير مستعدة أن أقدم لهم عملا لا يرضيهم أو دون المستوى، أو يشعرون أنني أقدم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون".

الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم الفنانة صفية العمرى هوانم جاردن سيتى صفية العمرى مسلسل هوانم جاردن سيتي

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