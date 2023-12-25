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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتحسدونى على ايه| حورية فرغلي توجه رسالة مؤثرة لجمهورها .. فيديو

حورية فرغلي
حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث على موقع جوجل، بعد أن نشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، وتحدثت فيه عن معاناتها وإحساسها الدائم بالوحدة بسبب عدم وجود أصداقاء ولا عائلة فى حياتها.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وقالت حورية فرغلي خلال مقطع الفيديو: "أنا قاعدة على الأى باد طول الوقت، مامى بتجيلى تزورنى، بروح لما أزورها، بروح أزور بابا وأخويا.. كمان رانيا صاحبتى بس مش بنتكلم طول الوقت.

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واستكملت حورية فرغلي حديثها، قائلة: أنا مش عارفة الناس بتحسدني على ايه، أنا عندي 46 سنة، نفسي أتجوز ويكون عندي عيلة ومش عايزة أعيش لوحدي، وده محصلش لغاية دلوقتي، فأنا مش عارفة هما حاسدني على إيه بالظبط".

كانت الفنانة حورية فرغلي شاركت مؤخرًا، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وشوقت جمهورها لعمل فني تشارك به فيلم “ديجافو”، وكتبت: “انتظروني من جديد بشكل جديد”.

وتصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث فى جوجل مجددًا خلال الفترة الماضية بعد أن أعادت نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات.

وعلقت حورية فرغلي ،  قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

وهذه ليست المرة الاولى التي تتصدر فيها الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل ومواقع التواصل فقد أثيرت أزمة من قبل بعد إعلان شرائها حصان بمبلغ مليون إسترليني.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه إسترليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

ومنذ عودة حورية فرغلي من الخارج بعد إجراء عمليات جراحية في أنفها وتفجر العديد من المفاجآت من خلال تصريحاتها الجريئة.

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