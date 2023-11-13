انتظروني بشكل جديد.. حورية فرغلي تفجر مفاجأة لجمهورها

شاركت الفنانة حورية فرغلي، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشوقت جمهورها لعمل فني تشارك به فيلم “ديجافو”، وكتبت: “انتظروني من جديد بشكل جديد”.

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث فى جوجل مجددًا خلال الساعات الماضية بعد أن أعادت نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات.

وعلقت حورية فرغلي ، قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

مليون استرليني

هذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها الفنانة حورية فرغلي تريند جوجل ومواقع التواصل فقد أثيرت أزمة من قبل بعد إعلان شرائها حصان بمبلغ مليون إسترليني.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء حصان بمليون جنيه إسترليني، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر البعض الرقم الذي اشترت به الحصان.

ومنذ عودة حورية فرغلي من الخارج بعد إجراء عمليات جراحية في أنفها وتفجر العديد من المفاجآت من خلال تصريحاتها الجريئة.