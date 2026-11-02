«مدينتنا بيتنا».. طلاب الأزهر يشاركون في تجميل المدينة الجامعية .. صور

شهدت المدينة الجامعية للطلاب (بنين) بالقاهرة بـجامعة الأزهر الشريف، فعاليات مبادرة «مدينتنا بيتنا»، بحضور الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والتي تستهدف تجميل المدن الجامعية بأيدي أبنائها، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وتضمنت فعاليات المبادرة مشاركة الطلاب في تنظيف طرقات المدينة الجامعية وفناء مسجدها، تمهيدًا لاستكمال أعمال الزراعة والتشجير، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وحضارية تليق بطلاب جامعة الأزهر.

الجامعة تبذل قصارى جهدها

وقدم الشكر للطلاب على مبادرتهم، مؤكدًا أن المدينة الجامعية هي بيتهم الثاني وأنهم سيتذكرون هذه اللحظات الطيبة عقب تخرجهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتهيئة مناخ يساعدهم على التحصيل العلمي الجيد وأن الجهود لن تنجح إلا بتضافر كافة الجهود بين الأساتذة، والموظفين، والطلاب.

وقد تابعت أعمال المبادرة لجنة الإشراف على المدن الجامعية، والمشكّلة من السادة أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة المدينة برئاسة الأستاذ أسامة توفيق،



وتأتي هذه المبادرة للتأكيد على أهمية دور الطالب كعنصر فاعل وشريك أساسي في تجميل بيئته الجامعية، بما يسهم في الحفاظ على المرافق، واستثمار المساحات المتاحة في توفير أجواء معيشية ملائمة ومنظمة للجميع.