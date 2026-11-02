جامعة الأزهر تعفي الطلاب الأيتام من المصروفات الدراسية وتوفر لهم الكتب الجامعية مجانا

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أصدر الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين قرارًا بإعفاء الطلاب والطالبات الأيتام المقيدين بكليات الجامعة من الرسوم الدراسية المقررة؛ وذلك دعمًا لأبنائه وبناته وحرصًا على رعايتهم وتخفيفًا للأعباء الدراسية.

كما نص القرار على إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام من: الرسوم الدراسية المقررة، وصرف نسخة مجانية لهم من الكتب الدراسية.

ووجَّه الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة الكليات والإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن إفادة الطلاب والطالبات المستحقين من أوجه الدعم المقررة.