قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي
مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.. مواجهات قوية تنتظر الأبيض في دور المجموعات
وزير الخارجية يشدد على وقف تهريب السلاح إلى السودان والتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة
لا نؤمن بحكم الكفار.. صهر نتنياهو يرقص على أنغام أغنية مناهضة للحكم الإسرائيلي
وزير الخارجية: التحرك المشترك ضرورة لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب
وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتوجيهات من الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر تعفي الطلاب الأيتام من المصروفات

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

 أصدر  الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بإعفاء الطلاب والطالبات الأيتام المقيدين بكليات الجامعة من الرسوم الدراسية المقررة؛ وذلك دعمًا لأبنائه وبناته وحرصًا على رعايتهم وتخفيفًا للأعباء الدراسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كما نص القرار على إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام من: الرسوم الدراسية المقررة، وصرف نسخة مجانية لهم من الكتب الدراسية.

ووجه الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة الكليات والإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن إفادة الطلاب والطالبات المستحقين من أوجه الدعم المقررة.

الجامع الأزهر يفتح باب التسجيل لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لـ5000 دارس

أعلن الجامع الأزهر الشريف فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، من خلال المنصة الدولية للجامع الأزهر، لاستيعاب 5000 دارس من الأطفال والكبار، من المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في مختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين في حفظ كتاب الله والاستفادة من حلقات التحفيظ عن بُعد، بما يناسب الفئات العمرية المختلفة ومستويات الحفظ المتباينة.

10 مستويات للأطفال و5 للكبار

ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 5 إلى 13 عامًا، حيث يمكن للمتقدمين من هذه الفئة الاختيار بين 10 مستويات لحفظ القرآن الكريم، على أن يُحدد المستوى المناسب لكل طفل وفقًا لنتائج اختبارات القبول التي يخضع لها.

أما الفئة الثانية فتشمل الكبار من سن 14 عامًا فما فوق، وتتيح لهم المنصة الاختيار بين 5 مستويات للحفظ، مع تحديد المستوى الملائم لكل دارس بناءً على نتائج اختبارات القبول، بما يضمن توزيع المشاركين وفقًا لقدراتهم ومقدار ما سبق لهم حفظه من القرآن الكريم.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أنه بعد انتهاء فترة التقديم، ستُجرى اختبارات تحديد المستوى لجميع المتقدمين، تمهيدًا لتسكين كل دارس في الحلقة الدراسية والمستوى المناسبين له، وفقًا للقدر المحفوظ لديه، بما يحقق التدرج في عملية الحفظ ويتناسب مع مستوى كل مشارك.

جامعة الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر الطلاب والطالبات الأيتام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

ترامب

قبل معركة الغد.. مرشحو الكونجرس الأمريكي يختتمون جولاتهم الانتخابية اليوم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الرئيس الإيراني: الحرب لن تصب في مصلحة أي جهة ولن نستسلم

ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية.. وسأستخدم الفيتو ضد جميع مبادرات الديمقراطيين

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد