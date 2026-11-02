بتوجيهات من الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر تعفي الطلاب الأيتام من المصروفات

أصدر الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بإعفاء الطلاب والطالبات الأيتام المقيدين بكليات الجامعة من الرسوم الدراسية المقررة؛ وذلك دعمًا لأبنائه وبناته وحرصًا على رعايتهم وتخفيفًا للأعباء الدراسية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كما نص القرار على إعفاء الطلاب والطالبات الأيتام من: الرسوم الدراسية المقررة، وصرف نسخة مجانية لهم من الكتب الدراسية.

ووجه الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة الكليات والإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن إفادة الطلاب والطالبات المستحقين من أوجه الدعم المقررة.

الجامع الأزهر يفتح باب التسجيل لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لـ5000 دارس

أعلن الجامع الأزهر الشريف فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق ببرنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، من خلال المنصة الدولية للجامع الأزهر، لاستيعاب 5000 دارس من الأطفال والكبار، من المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في مختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بهدف إتاحة الفرصة أمام الراغبين في حفظ كتاب الله والاستفادة من حلقات التحفيظ عن بُعد، بما يناسب الفئات العمرية المختلفة ومستويات الحفظ المتباينة.

10 مستويات للأطفال و5 للكبار

ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين، الأولى للأطفال من سن 5 إلى 13 عامًا، حيث يمكن للمتقدمين من هذه الفئة الاختيار بين 10 مستويات لحفظ القرآن الكريم، على أن يُحدد المستوى المناسب لكل طفل وفقًا لنتائج اختبارات القبول التي يخضع لها.

أما الفئة الثانية فتشمل الكبار من سن 14 عامًا فما فوق، وتتيح لهم المنصة الاختيار بين 5 مستويات للحفظ، مع تحديد المستوى الملائم لكل دارس بناءً على نتائج اختبارات القبول، بما يضمن توزيع المشاركين وفقًا لقدراتهم ومقدار ما سبق لهم حفظه من القرآن الكريم.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أنه بعد انتهاء فترة التقديم، ستُجرى اختبارات تحديد المستوى لجميع المتقدمين، تمهيدًا لتسكين كل دارس في الحلقة الدراسية والمستوى المناسبين له، وفقًا للقدر المحفوظ لديه، بما يحقق التدرج في عملية الحفظ ويتناسب مع مستوى كل مشارك.