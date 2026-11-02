المفتي: مركز الذكاء الاصطناعي للأوقاف خطوة مهمة تعكس وعي مؤسساتنا بمتطلبات العصر

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة والتبريكات إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ بمناسبة افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة.

مفتي الجمهورية يهنئ وزير الأوقاف بافتتاح مركز الذكاء الاصطناعي

وأشاد مفتي الجمهورية، بهذا الإنجاز الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل الديني والمؤسسي، ويعكس إدراكًا واعيًا لما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات واسعة في خدمة العلوم الشرعية، وتطوير أدوات التواصل المعرفي والدعوي، ومواكبة التحولات المتسارعة في العالم.

المفتي: مركز الذكاء الاصطناعي يعزز ريادة الأوقاف في توظيف التكنولوجيا لتعزيز الوعي

وأكد مفتي الجمهورية أن هذا الإنجاز يضاف إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات الدينية المصرية في توظيف أدوات العصر لخدمة رسالتها العلمية والفكرية، والجمع بين أصالة المرجعية العلمية ومقتضيات التطور التكنولوجي، بما يعزز حضورها وتأثيرها، ويدعم قدرتها على تقديم المعرفة الدينية الموثوقة.

وأكد المفتي أن افتتاح المركز يأتي في إطار التكامل بين المؤسسات الدينية وتضافر جهودها لخدمة العلوم الشرعية وتعزيز الوعي، وهو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية من خلال منصتها الإفتائية العالمية المرتقبة «حَصِين»، التي توظف التكنولوجيا الحديثة في إتاحة المعرفة الشرعية الموثوقة

واختتم مفتي الجمهورية تهنئته بالتأكيد أن نجاح أي مؤسسة من مؤسساتنا الدينية هو نجاح للمنظومة الدينية المصرية بأكملها، وأن التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الجهود بينها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة أداء رسالتها، وترسيخ مكانة مصر العلمية والدينية، وتعزيز حضورها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم.