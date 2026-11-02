تهريب السلاح وقضية المياه وإقامة السدود.. تصريحات قوية لوزير الخارجية عقب اجتماع الآلية التشاورية بين مصر والسودان

أطلق بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تصريحات مهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية.

وزير الخارجية يشدد على وقف تهريب السلاح إلى السودان

شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية على ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان، التي تتم عبر إحدى دول الجوار، مؤكدًا أهمية التحرك لمواجهة مصادر الدعم العسكري التي تسهم في استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع داخل البلاد.

وأكد أن وقف تدفق الأسلحة يمثل ضرورة للحد من التصعيد، وعدم السماح باستمرار الممارسات التي تهدد أمن السودان واستقراره، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود للتعامل مع تداعيات الأزمة السودانية.

وأوضح أن التطورات المرتبطة بالأوضاع في السودان لا تقتصر آثارها على الداخل السوداني، وإنما تمتد إلى أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يتطلب تنسيقًا وتحركًا جادًا للتعامل مع التحديات القائمة.

وأشار إلى أن وقف عمليات التهريب والتصدي للممارسات التي تغذي الصراع يمثلان أهمية كبيرة في دعم جهود استعادة الاستقرار، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

الخارجية: رفض كامل لأي إجراءات أحادية فيما يخص قضية المياه

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك تعاون مكثف وتنسيق مستمر بين مصر والسودان في المجالات كافة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية، أننا أكدنا على دعم مصر للسودان لحفظ أمنه ووحدته.

وأوضح وزير الخارجية، أننا أكدنا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية فيما يخص قضية المياه، وأكدنا ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشات

المتمردة في السودان والتي تتم عبر إحدى دول الجوار.

وتابع وزير الخارجية، أن التحرك المشترك ضد أي سدود تقام بتصرفات أحادية ودون التشاور مع دولتي المصب.

وزير الخارجية: تحرك مشترك لمواجهة إقامة السدود دون تشاور مع دولتي المصب

أكد د بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ضرورة التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود بتصرفات أحادية، دون التشاور والتنسيق مع دولتي المصب، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتفاهم في إدارة الموارد المائية المشتركة.

وأوضح أن القضايا المرتبطة بإقامة السدود لا يمكن التعامل معها من خلال قرارات منفردة، وإنما تتطلب التشاور بين الدول المعنية، بما يضمن مراعاة مصالح الجميع واحترام حقوق دولتي المصب.

وأشار إلى أهمية وجود موقف مشترك للتعامل مع الإجراءات الأحادية في ملف السدود، بما يحافظ على المصالح المائية للدول المعنية ويحول دون فرض واقع جديد دون توافق أو تنسيق مسبق.

وشدد وزير الخارجية على أن التعاون والتشاور يمثلان الأساس للتعامل مع القضايا المائية المشتركة، وأن التحرك المشترك ضروري لمواجهة أي إجراءات أحادية تمس حقوق دولتي المصب.

وزير الخارجية: ضرورة وقف تهريب الأسلحة للميليشيات المتمردة في السودان

أكد وزير الخارجية ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان، والتي تتم عبر إحدى دول الجوار، مشددًا على أهمية التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود بتصرفات أحادية دون التشاور مع دولتي المصب.

وأوضح وزير الخارجية أن وقف تدفق الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار السودان، ومواجهة التدخلات التي من شأنها زيادة حدة الصراع وتهديد أمن المنطقة.

كما أكد أهمية التنسيق المشترك والتشاور بين دول حوض النيل، والتصدي لأي إجراءات أحادية تتعلق بإقامة السدود، بما يضمن احترام حقوق دولتي المصب ويحافظ على الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.