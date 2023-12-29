خليني ساكت أحسن|مصطفى كامل يوجه رسالة لزوجة حلمى بكر

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إنه يعتبر الموسيقار الكبير حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر ودائم التواصل معه طول الوقت ومفيش بينى وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة .



وأضاف في بيان صحفي طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمرى ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمى وتخطيطى حتى الآن .

وأكد نقيب الموسيقيين أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، وحاولت أحل الموضوع وأفضل أدافع عنه طول الوقت .

وعن انتقاد زوجة حلمى بكر للفنان مصطفى كامل طول الوقت قال : مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمى والمنتج أحمد فوزى، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتى .

ويمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرضه لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج .