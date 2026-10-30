سيد طه فايز يتوجه بالشكر لعمومية الوفد بعد فوزه بمنصب سكرتير الهيئة العليا

​تقدم سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد عن خالص الشكر والتقدير لجميع قيادات وقواعد حزب الوفد بمختلف مراكز وأحياء جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة نيله ثقتهم الغالية وانتخابه سكرتيراً للهيئة العليا بحزب الوفد.

خدمة الوفديين

وأعرب سيد طه فايز ​في تصريح صحفي له عقب إعلان نتيجة الانتخابات، عن امتنانه العميق لهذه الثقة، واصفاً إياها بالوسام الشريف على صدره، ومتعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوفديين، وأن يكون صوتهم الحر والأمين الذي يعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم داخل الهيئة العليا.

وتابع نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد أن أبرز محاور خطة العمل القادمة تتمثل في ​مشروع التأمين الطبي الشامل و العمل على تقديم وتطبيق مشروع تأمين طبي كامل لرعاية أعضاء حزب الوفد وأسرهم و ​تفعيل الدور الخدمي والاجتماعيو تنشيط وتطوير الخدمات الاجتماعية والمجتمعية للارتقاء بما يُقدّم للأعضاء و ​تعزيز الانتماء الحزبي: تقديم الدعم الكامل والمستمر للأنشطة والفعاليات و استعادة مكانة الوفد التاريخية وذلك بعد غياب استمر لثماني اعوام والعمل على عودة الحزب لمكانته الطبيعية والتفاعل المباشر والحيوي مع الشارع المصري، مع الانحياز الكامل والمطلق لدعم الوطن والمواطن بقيادة الدكتور السيد البدوي.

واختتم بيانه قائلا إن هذه الثقة مسؤولية كبيرة، وأتعهد للجميع بأن أكون خادماً لكل الوفديين، وأن نعمل معاً يداً واحدة لإعلاء راية حزبنا العريق والانحياز الدائم لقضايا الوطن والمواطنين.