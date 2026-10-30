قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو يوسف يرفع شعار كامل العدد في «أنا مش عارفني».. ويتصدر التريند لهذا السبب
تطورات الحالة الصحية لـ جمعة مشهور بعد نقله إلى المستشفى
الرئيس البولندي يقطع زيارته للسنغال ويعود إلى بلاده فجأة .. ما السبب؟
ميرنا وليد تكشف كواليس مشاركتها في «الراعي والنساء» ودور أحمد زكي في بدايتها
وسطاء المفاوضات يبحثوا دور محتمل للصين كضامن لتنفيذ أي اتفاق بين أمريكا وإيران
محمد عبد المنعم يعود إلى حسابات حسام حسن بمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي
ضياء رشوان يهنئ الطفلة ميار "وزيرة إعلام المستقبل".. ويدعوها للقائه بمكتبه
العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين
تفاصيل أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد
هيئة بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بجزيرة لاوان الإيرانية
تليفزيون بريكس: إندونيسيا تستعد لاختيار موقع أول محطة طاقة نووية في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيد طه فايز يتوجه بالشكر لعمومية الوفد بعد فوزه بمنصب سكرتير الهيئة العليا

سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
معتز الخصوصي

​تقدم سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد عن خالص الشكر والتقدير لجميع قيادات وقواعد حزب الوفد بمختلف مراكز وأحياء جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة نيله ثقتهم الغالية وانتخابه سكرتيراً للهيئة العليا بحزب الوفد.

خدمة الوفديين

وأعرب سيد طه فايز ​في تصريح صحفي له عقب إعلان نتيجة الانتخابات، عن امتنانه العميق لهذه الثقة، واصفاً إياها بالوسام الشريف على صدره، ومتعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوفديين، وأن يكون صوتهم الحر والأمين الذي يعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم داخل الهيئة العليا.

وتابع نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد أن أبرز محاور خطة العمل القادمة تتمثل في ​مشروع التأمين الطبي الشامل و العمل على تقديم وتطبيق مشروع تأمين طبي كامل لرعاية أعضاء حزب الوفد وأسرهم و ​تفعيل الدور الخدمي والاجتماعيو تنشيط وتطوير الخدمات الاجتماعية والمجتمعية للارتقاء بما يُقدّم للأعضاء و ​تعزيز الانتماء الحزبي: تقديم الدعم الكامل والمستمر للأنشطة والفعاليات و استعادة مكانة الوفد التاريخية وذلك بعد غياب استمر لثماني اعوام والعمل  على عودة الحزب لمكانته الطبيعية والتفاعل المباشر والحيوي مع الشارع المصري، مع الانحياز الكامل والمطلق لدعم الوطن والمواطن بقيادة الدكتور السيد البدوي.

واختتم بيانه قائلا إن هذه الثقة مسؤولية كبيرة، وأتعهد للجميع بأن أكون خادماً لكل الوفديين، وأن نعمل معاً يداً واحدة لإعلاء راية حزبنا العريق والانحياز الدائم لقضايا الوطن والمواطنين.

سيد طه فايز حزب الوفد نائب رئيس شباب حزب الوفد الوفديين الدكتور السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

بريطانيا تحذر من السفر إلى 16 دولة في الشرق الأوسط .. اعرف القائمة

ترشيحاتنا

مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

المهندس عبدالصادق الشوربجي

عبدالصادق الشوربجي: رسالتنا أن تظل الصحافة القومية حاضرة في وجدان المجتمع

ندوة منظمة الطيران المدني الدولي

سكرتير المجلس الدولي للمطارات - إقليم أفريقيا يستعرض رؤى مستقبل المطارات الأفريقية في مواجهة التحديات المناخية

بالصور

طريقة عمل كيك الجزر فى البيت.. وصفة هشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيك الجزر
طريقة عمل كيك الجزر
طريقة عمل كيك الجزر

البرتقال الأخضر أم البرتقالي؟.. أيهما أفضل لمرضى السكري؟

البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري
البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري
البرتقال الأخضر أم البرتقالي لمرضى السكري

وصفات طبيعية لتقوية ونمو الشعر.. خطواتها بسيطة وآمنة

وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به
وصفات طبيعية لتقوية الشعر والعناية به

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد