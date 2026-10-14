​نائب رئيس شباب الوفد يدين استهداف المدنيين في السعودية..ويؤكد: جريمة حرب مكتملة الأركان

​أدان سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة والسكان بالوفد الاعتداءات الإرهابية الغادرة والمستمرة التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار بالغة بالممتلكات والأنشطة السكنية.

​وأكد سيد طه في بيان له اليوم أن تعمّد التعدي على المنشآت المدنية والمدنيين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخالف بشكل صارخ كافة المواثيق والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وتفضح السلوك الإجرامي لهذه الجماعات الإرهابية.

وقال نائب رئيس شباب حزب الوفد أن أمن المملكة السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري العربي ، مشيرا إلى أن أمن مصر والسعودية جزء أساسي من أمن المنطقة واستقرارها، وأن مصر لن تتهاون في دعم أمنها القومي ومصالحها المشتركة مع المملكة.

وأضاف نائب رئيس شباب حزب الوفد أن هذا الموقف يأتي انطلاقاً من ثوابت الحزب التاريخية ورؤيته القومية والوطنية في مساندة الأشقاء العرب معلناً التضامن المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً ومؤيداً لكافة التدابير والإجراءات الصارمة التي تتخذها الرياض لحماية مقدراتها وردع المعتدين وصون أمن مواطنيها والمقيمين بها.

​واختتم بيانه بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الأبيّ، وأن يديم عليها وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.