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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لم نتلقَّ أي طلب للوساطة بين السعودية والفصائل اليمنية

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أمنية رشاد الجلوي

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، أن موسكو لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي للقيام بدور الوساطة في تسوية النزاع بين المملكة العربية السعودية والفصائل اليمنية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، في 7 أكتوبر، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: إن روسيا لم تتلقَّ أي طلب للتوسط في النزاع، مشيراً إلى أن الوضع يثير قلقاً بالغاً في ظل ارتفاع مستوى التوتر في منطقة الخليج. 

وأضاف بيسكوف، أن موسكو تتابع التطورات بقلق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليمُوف، في تصريحات نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»، إن بلاده مستعدة للقيام بدور الوسيط في تسوية النزاع اليمني إذا أبدت الأطراف المعنية رغبتها في ذلك، مؤكداً أن موسكو لا تسعى إلى فرض وساطتها على أي طرف. 

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المواجهات والتهديدات المتبادلة، مع استمرار المخاوف من تأثير التوترات على أمن الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى احتواء التصعيد عبر الحلول السياسية والحوار.

وزارة الخارجية الروسية موسكو المملكة العربية السعودية الفصائل اليمنية المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

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