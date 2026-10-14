رئيس وزراء باكستان: نقف إلى جانب السعودية في حماية سيادتها وأمنها الإقليمي بموجب"اتفاق مكة"

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التزام بلاده بالوقوف إلى جانب السعودية في حماية سيادتها وأمنها الإقليمي بموجب "اتفاق مكة".. وقال: إن "اتفاقية مكة علامة فارقة وتاريخية من أجل السلام والوحدة والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شريف اليوم /الأربعاء/ مع الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود -أول أمين عام لـ "حلف مكة الدفاعي"- لمناقشة الأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وأطلع "نعمان محمود" رئيس الوزراء الباكستاني على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والاستراتيجي في إطار "حلف مكة الدفاعي".