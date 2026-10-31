المحافظين يهنئ حزب الوفد بانتخابات الهيئة العليا: ديمقراطية تنعش الحياة الحزبية

تقدم محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، بخالص التهنئة إلى حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بمناسبة إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب وإعلان أسماء الفائزين، مهنئًا الأعضاء الذين حظوا بثقة الجمعية العمومية، ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وأكد محمد أمين أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تمثل مشهدًا ديمقراطيًا يعكس حيوية العمل الحزبي، وأهمية الاحتكام إلى إرادة أعضاء الحزب في اختيار ممثليهم وقياداتهم، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات وسط منافسة بين عدد كبير من المرشحين ومشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الوفدية يعكس أهمية الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية.

وأضاف أن حزب الوفد يمتلك تاريخًا سياسيًا عريقًا ومكانة مهمة في الحياة السياسية المصرية، وأن الحفاظ على هذا التاريخ يتطلب استمرار تطوير العمل المؤسسي، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الجديدة، وتعزيز التعددية وتداول المسؤولية داخل الأحزاب.

وشدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين على أن وجود أحزاب سياسية قوية ومؤسسات حزبية ديمقراطية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أهمية أن تنعكس هذه الممارسات على أداء الأحزاب ودورها في التعبير عن المواطنين والمشاركة في القضايا الوطنية.