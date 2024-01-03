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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد العوضي يعلق على توقعات خبيرة فلك بانفصاله عن ياسمين عبدالعزيز |فيديو

صدى البلد

علق الفنان أحمد العوضي على توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال أحمد العوضي فى تصريحات تليفزيونية: مبشغلش بالي وكذب المنجمون ولو صدفوا ،وأنا مش بهتم أسمع أى توقعات ومعرفش اللى قالت الكلام دا لأني مش مهتم بالعالم دا ، أنا فقط رديت عند ياسمين فى التعليقات.

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وعرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :"أحمد العوضي يقطع التصوير في العرض الخاص لـ"الإسكندراني" وينفذ طلب إحدى المعجبات".

وقد قام العوضي بقطع التسجيل من أجل تلبية طلب معجبة، كانت تريد دخول الفيلم، وبالفعل استجاب لها، وساعدها في حل مشكلتها.

وأكد الفنان أحمد العوضي، أنه سعيد بعمله في فيلم الإسكندراني، موضحًا أن هذا الفيلم هو أول بطولة له بالسينما.

 

وأضاف خلال لقاء على قناة العربية، أنه أجتهد لتحقيق نجاح بالفيلم، وأن الدراما بالفيلم مختلفة، وأن قصة الفيلم مختلفة.

وكشف مفاجأة عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إنه من الممكن أن يكون هناك عمل سينمائي مشترك، ولكن ياسمين مشغولة الآن بالمشاريع الخاصة بها، وهو مشغول بـ الفيلم ويصور مسلسل جديد، ولكن في حالة إتاحة الفرصة لعمل فيلم مشترك سيتم التنفيذ.

واحتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء أمس، بأحد مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهما.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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