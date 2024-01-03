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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«العوضي» يقطع التصوير في العرض الخاص لـ«الإسكندراني» .. لهذا السبب

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قطع الفنان أحمد العوضي، التصوير أثناء العرض الخاص لـفيلم "الاسكندراني"، وذلك لتنفيذ طلب إحدى المعجبات.

وذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية "العربية مصر" بعنوان: " العوضي يقطع التصوير في العرض الخاص لـ"الإسكندراني" وينفذ طلب إحدى المعجبات".

وقامت إحدى المعجبات بطلب دخول العرض الخاص بفيلمه بمساعدة منه، وطلب العوضي من المنظمين: "عايز أدخل الاتنين دول العرض".

وعن سؤاله عن بطولته بالفيلم، قال: "اجتهدت على قد ما أقدر أني أحاول أعمل فيلم قوي و أحقق النجاح اللي حققته في الدراما، والباقي على ربنا".

الصراع وقصة الفيلم مختلفة

وأضاف "العوضي"، أن تيمة الفيلم مختلفة بجانب اختلاف الصراع وقصة الفيلم، لافتًا إلى أنه يقوم بتصوير مسلسل حاليًا، ومن الممكن أن يشترك هو وزوجته ياسمين عبد العزيز في بطولة سينمائية مشتركة.

أحمد العوضى فيلم الاسكندرانى العرض الخاص لفيلم الاسكندراني ياسمين عبد العزيز احمد العوضى وياسمين عبد العزيز

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