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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

رباب ممتاز
رباب ممتاز

قالت الفنانة رباب ممتاز إنها لم تتواصل مع المنتج محمد السبكي مجددًا بعد أزمتها الأخيرة معه ، وأنها لم تحب نوعية الأعمال التى يقدمها .

وأضافت رباب ممتاز فى تصريحات لـ"صدي البلد"، أن محمد السبكي لم يتواصل معها  لأن كل ما صرحت به من قبل هو حقيقي وأنها لم تدعي عليه فى شىء .

وعن احتمالية العمل معه مرة أخرى، قالت رباب ممتاز أنه لم تحب تركيبة أعماله إلا إذا كان العمل ضخم وهام مثل فيلم كباريه.

وعن أعمالها القادمة ، قالت رباب ممتاز أنها ستشارك فى الماراثون الرمضاني بمسلسل من بطولة ريهام حجاج .

وأشارت رباب ممتاز، قائلة: أنها تستمتع بالعمل دائمًا مع ريهام حجاج لأنها حريصة على خلق أجواء مشجعة على العمل أثناء التصوير وتساعد زملائها دائمًا.

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وأنتقدت رباب ممتاز مسلسل العودة الذى يعرض حاليًا ، معلقة: أحداث المسلسل ملغبطة ومش فاهمة منها حاحة ، رغم أن فعلاً فى الصعيد  بتكون فى مشاكل كتير بس حاسة أنى تايهة ومش عارفة مين بيودي على فين.

أزمة محمد السبكي و رباب ممتاز

روت الفنانة رباب ممتاز موقفًا أثناء كواليس تصويرها أحد أعمالها ، أثناء وجود المنتج محمد السبكي ، وتلفظه بألفاظ غير لائقة.

وأضافت رباب ممتاز فى تصريحات تليفزيونية ، أنها كانت بالفعل فى لوكيشن العمل وفى حالة استعداد للكواليس ، لكن تفجأت بدخول المنتج محمد السبكي وهو يوجه بعض الألفاظ غير اللائقة ، ويقول للحاضرين "دى لابسة مقفول لا دى تقلع هدومها".

الفنانة رباب ممتاز رباب ممتاز أعمال المنتج محمد السبكي أخبار ريهام حجاج مسلسل العودة

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