الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن النجوم الذى جسدوا المشاهد الساخنة هم الأكثر شهرة على الإطلاق، على عكس غيرهم من الفنانين.

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدي في تصريحات تليفزيونية، معلقة: الجمهور بيحب يشوف اللي ميقدرش يعمله في الحياة، عشان كدا بيحبوا المشاهد الساخنة وبينتقدوا عشان الجمهور بطبيعته عنده انفصام فى الشخصية .

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واستكملت إيناس الدغيدي، قائلة: ولما المشاهد دى بتتعرض فى السينما مش هنسمع رنة الأبرة لأن الجمهور بيكون مركز وبيعمل دوشة بعد ما بتخلص عشان عايزين يشوفوها تاني.

وعن فيلم مذكرات مراهقة ، قالت إيناس الدغيدي: أنا جبت هند صبري ممثلة كويسة في مذكرات مراهقة وعملت مشاهد جريئة وجايه من مجتمع جريء ومكنتش خايفة ودورها اتعرض على ممثلات كثير ورفضوه لكن هي فنانة قدرت الدور وإن في السن ده الدور ده مهم ولو واحدة جاية بس عشان تقلع ومعندهاش امكانيات فنية مش هاخدها".

وردت المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرًا على تصريحات زواجها من المؤلف تامر حبييب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام: إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالو من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة صدى البلد: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة.

وضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.