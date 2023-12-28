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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن تنالوا من الفن|اليوم.. إيناس الدغيدي ضيفة «حبر سرى» مع أسما إبراهيم

صدى البلد

تحل المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس اليوم وغدًا في تمام العاشرة مساء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبييب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب. 

 

 

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام: إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالو من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا. 

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة صدى البلد: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة. 

وضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

 

المخرجة إيناس الدغيدي المؤلف تامر حبيب الفنان محمود عبد العزيز الإعلامية أسما ابراهيم

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