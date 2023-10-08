رباب ممتاز: ما تعرضت له داليا شوقي لم يحدث مع أي ممثل

قالت الفنانة رباب ممتاز، إنها لم تقصد مهاجمة داليا شوقي مثل ما تردد مؤخرا، وأنها كانت فقط تقصد أنها تفهم الرسالة من أدائها فى أحد المشاهد بمسلسل سفاح الجيزة.

وأضافت رباب ممتاز لـ"صدي البلد": أنها شعرت بالحزن بعد مشاهدة كمية الانتقادات التى وجهت لداليا شوقي من خلال أحد مشاهدها فى مسلسل سفاح الجيزة.

وعلقت: أنا بوجه رسالة للجمهور عيب كدة لازم نبقى خفاف شوية انقدوني كممثلة لكن مش انتقاد شخصي لأن عيب كمية الكلام والصور اللى طلعت بالشكل دا وأنا لو كنت شفت كمية الإنتقادات اللى اتعرضتلها مكنتش اتكلمت لأنى مقدرش أموتها بالنقد".

وتابعت رباب ممتاز، قائلة: مسلسل سفاح الجيزة فاشل وسيء جدًا وأنها لا ترى مسلسل مثله من قبل، وأنه لا يحتوى على سيناريو، بل فقط يعتمد على القتل والذبح بدون مبرر.

مسلسل سفاح الجيزة:

و مسلسل سفاح الجيزة عرض على منصة شاهد , خلال الفترة الماضية.

وهو مستوحي من أحداث حقيقة لسفاح يدعي قذافي فراج تداول أخباره العديد من المصادر الإعلامية ووسائل الإعلام ، بينما اخذها القائمون على العمل مدخلا فقط مع بناء خطوط درامية جديدة علي الحدث الاصلي.

وهو من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.