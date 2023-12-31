نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

احتفل محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر محمود شاهين، مجموعة من الصور من احتفاله بخطبته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصية الإستوري.

شائعات ارتباط نجل شقيق إلهام شاهين وهنا شيحا

وتداول منذ فترة شائعات تفيد بأرتباط الفنانة هنا شيحة قصة حب جديدة مع نجل شقيق الفنانة الهام شاهين، وتواجدوا مؤخرا في اكثر من مناسبة اخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2022، والتقطوا سويا عدد من الصور على السجادة الحمراء.

وقد عبرت الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة الماضية، عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول حكاية الفريدو، والتي تعد أولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد: ردود الأفعال التي تصلني حتي الآن أسعدتني للغاية، ولأول مرة يحدث أجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو ارائي ، فقد وجدت حالة من الاجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل ، وفى الحقيقة انه من أكثر الاعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال.

وأضافت إلهام شاهين: في الأيام الأولي من عرض العمل، لم أكن أستطيع النوم سبب ردي على الأشخاص الذين يعرفوني بشكل شخصي و يهنؤوني على الدور ، كما إن زملائي من الفنانين خرصوا جميعاُ على تهنئتي ، وأوجه لهم الشكر من خلال هذا اللقاء على كلماتهم وإشاداتهم التي رفعت من روحي المعنوية.

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.