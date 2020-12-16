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فن

بعد عام من انفصالها عن أحمد فلوكس.. هنا شيحة تعيش قصة حب جديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تعيش الفنانة هنا شيحة قصة حب جديدة مع نجل  شقيق الفنانة الهام شاهين، وتواجدوا مؤخرا في اكثر من مناسبة اخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطوا سويا عدد من الصور على السجادة الحمراء.

وأثارت رسائل متبادلة عبر موقع انستجرام  بين كل من أحمد فلوكس وهنا شيحة جدلا كبيرا منذ فترة كبيرة بعد انفصالهما.

ونشر أحمد فلوكس مقطع لقصيدة إنسان للشاعر سعد المطرفي، وكتب : هتقابل ناس كتير في حياتك بس انسان واحد بس هو النعمة الحقيقية ... خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمه هايكون نعمه لو عرفته سنين .... و لو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلا هو ده اللي يستاهل .. لانه فعلا انسان و الوحيد اللي يستاهل ...

وأضاف أحمد فلوكس : ممكن تعرف حد سنين و تكون فاهم انو هوا ده الانسان لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا بعتلك فعلا الانسان اللي يستاهل انك تعرفه و يكشفلك انك مكنتش تعرف يعني ايه انسان اصلا .. .. ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهره و تشوفوا اللي حوليكم صح علشان ماتندموش و حافظوا علي القلوب الطاهره اللي ربنا بيبعتهلكم علشان تفضل فيكم الروح و تكونوا بني ادمين بجد .

وردت هنا شيحة ردت عبر خاصية الاستوري برسائل عن الجرح وكسر الآخرين وكيفية الشفاء من ذلك، 

وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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