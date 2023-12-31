بصحبة زوجته وأولاده| تامر حسني يهنىء جمهوره بالعام الجديد ..شاهد

نشر الفنان تامر حسني صورة بصحبة زوجته السابقة بسمة بوسيل وأولاده ليهنىء جمهوره بمناسبة رأس السنة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة ، قائلاً: “ كل سنة وأنتوا طيبين ويارب أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وقد أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهما رسميا خلال الفترة الماضية.



وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل ختام مهرجان أم الإمارات يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.



وروج تامر حسني للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب: لكل الجماهير الغالية في دولة الامارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني ان شاء الله في حفل مهرجان ام الامارات في ليلة رأس السنه و كل سنة وانتم طيبين.



تعاقد المطرب تامر حسني مؤخرا على إحياء حفل غنائى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم، بالعاصمة التركية اسطنبول.



وتعد هذه الحفلة ضمن احتفالات الدولة برأس السنة الجديدة، والتى تشهد العديد من الاحتفالات يحييها نجوم كثيرون من مصر والدول العربية.



وعاد تامر حسني منذ أيام لاستئناف نشاطه الفني ودخول الاستديو لتسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.



ونشر تامر حسني صورة له من داخل الاستديو معلنا عودته لتسجيل أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه مع بداية عام 2024.